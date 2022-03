AAP-VR e governo federal lançam curso de Inclusão Digital para Idosos

Atualmente, quem não domina pelo menos o básico no uso da internet passa por sérias dificuldades. Afinal, vários serviços, como a obtenção do contracheque dos aposentados e pensionistas ou declaração de imposto de renda, só são obtidos por este meio. Pensando nisso, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, em parceria com a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, está promovendo o Projeto de Inclusão Digital para Idosos.

O curso, com aulas em Volta Redonda, Barra do Piraí e Pinheiral, é destinado a pessoas com 60 anos ou mais e é gratuito para associados e não associados da AAP-VR e quem quiser mais informações pode ligar para o número 2102-1990. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente nas unidades da AAP-VR dos três municípios. Os documentos necessários são: CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinação contra a Covid 19.

O presidente da Associação dos Aposentados, Ubirajara Vaz, explicou que o projeto foi conquistado por sua entidade graças a uma emenda parlamentar do deputado delegado Antônio Furtado e que, nas aulas, as pessoas vão aprender a navegar na internet, acessar sites com segurança, utilizar redes sociais e outros serviços.

“O Projeto de Inclusão Social chega em boa hora, quando todos nós, independentemente de idade ou condição social, precisamos estar o mais por dentro possível das coisas da internet. Tenho certeza de que irá facilitar muito a vida dos que participarem”, concluiu.