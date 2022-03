Unidade será localizada no Verde Vale; objetivo é contemplar demanda do bairro, reduzindo o tempo de espera para os atendimentos

Os moradores do Verde Vale, em Volta Redonda, começaram a semana recebendo boas notícias. O deputado federal Delegado Antonio Furtado anunciou nesta segunda-feira, dia 21, que vai destinar emenda no valor de R$ 200 mil para que uma COC (Clínica Odontológica Concentrada) funcione nas instalações da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro.

Atualmente, a população precisa se deslocar para receber atendimento odontológico em outras unidades. Com tal demanda identificada, o vereador Rodrigo “Nós do Povo” solicitou apoio ao deputado para que esse tipo de assistência também fosse disponibilizado no Verde Vale.

– Muitas famílias serão beneficiadas e eu só tenho a agradecer pela preocupação que o deputado tem em atender as necessidades do nosso bairro. Essa parceria vem gerando resultados positivos e posso garantir que é só o começo. A nossa comunidade está muito bem representada. Os moradores não precisarão mais enfrentar filas em outras unidades para serem atendidos – explicou o vereador.

O deputado aproveitou para falar sobre o papel do vereador, que ao compartilhar as necessidades de um bairro em busca de soluções, colabora para que o envio de emendas seja feito de maneira assertiva e com abrangência coletiva.

– Nós não fazemos nada sozinhos. As melhorias são fruto de parceria, de trabalho em conjunto. Tenho certeza que essa emenda vai ajudar muito as pessoas a cuidarem da saúde bucal, a sorrirem com tranquilidade e sem dor. É esse o nosso desejo, que a vida desses moradores seja plena, com dignidade – destacou.

Ainda no bairro, Antonio Furtado participou da inauguração do Centro de Convivência, coordenado pela SMAC (Secretaria Municipal de Assistência Comunitária). O secretário da pasta, Munir Francisco, também esteve presente.

Para o deputado, o espaço é fundamental para promover inclusão social através da interação com diversas experiências de aprendizado.

– Parabenizo essa iniciativa da SMAC. Afinal, trabalhamos para que todas as pessoas tenham igualdade de condições em qualquer situação da vida. Com os cursos que serão oferecidos, conseguiremos capacitar e preparar para o mercado de trabalho. São ações que fazem toda a diferença e ampliam as expectativas desses moradores – concluiu o deputado. Assessora de Imprensa/Natacha Prado