Blitz foi realizada na Rodovia Engenheiro Alexandre Drable, próximo ao CTR, no bairro Cotiara

Guardas ambientais de Barra Mansa realizaram na manhã desta segunda-feira, 22, a fiscalização de transportes de resíduos no município. A operação contou com participação da 2ª Unidade de Policiamento Ambiental, na Rodovia Engenheiro Alexandre Drable, próximo ao CTR (Centro de Tratamento de Resíduos), no bairro Cotiara. Foram abordados cerca de 20 veículos que se dirigiam ao local para fazer o descarte.

A ação teve o objetivo de conferir se os caminhões apresentavam vazamento de resíduos e se a validade da licença para operação do transporte estava em dia. Além disso, também foi verificada a documentação para a condução dos materiais.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, uma empresa foi notificada a apresentar Ficha de Cadastro de Resíduos Infectantes e Plano de Ação e Emergências – obrigatórios para transporte de resíduos infectantes. Outra foi autuada por descumprir a validade da Licença Ambiental e por vazamento de chorume do compartimento de carga.

Denúncias sobre transporte irregular de resíduos ou de vazamentos dos veículos que os conduzem podem ser feitas através dos telefones: (24) 2106-3408 e (24) 99923-7641 – WhatsApp.