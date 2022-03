Cinco motocicletas e dois carros apresentaram irregularidades; Ação percorreu locais de maior movimento

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram a Operação VR em Ordem, entre a sexta-feira (18) e o domingo (20), com rondas em locais de maior movimento; nas imediações de estabelecimentos que promoveram eventos e em bairros que foram alvos de reclamações por parte da população. Sete veículos irregulares foram recolhidos ao Depósito Público Municipal.

As cinco motocicletas removidas ao depósito apresentaram irregularidades como o condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); condutor com CNH vencida, entre outras, sendo todas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O veículo modelo Jetta preto se envolveu em um acidente sem vítima no bairro Voldac e o condutor não possuía a CNH, tendo sido removido ao depósito público. Já o Tipo prata também foi recolhido ao depósito, porque se encontrava há meses abandonado no bairro Conforto. O proprietário, mesmo tendo sido ofertados meios para auxiliar na remoção, não cumpriu o prazo para retirar o carro da via e deixar em local seguro e coberto (Decreto 15.601).

“A população ajuda as forças de segurança a manter a cidade em ordem, através das denúncias. Estamos em patrulhamento dia e noite por todos os bairros e contamos ainda com o reforço de fiscais das secretarias municipais de Fazenda (SMF) e de Meio Ambiente (SMMA)”, destacou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop-Secom/PMVR