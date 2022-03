Policiais militares apreenderam no domingo, grande quantidade de drogas no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. Foram apreendidos 1,4 quilos de cocaína, a mesma quantidade em maconha e, 303 gramas de crack.

As drogas estavam fracionadas em 1.035 pedras de crack, 604 pinos de cocaína, um tablete grande de maconha e outro, já fracionado, encontrado num tabuleiro.

O suspeito, que não teve a idade divulgada, foi preso em flagrante, com um revólver calibre 38 com quatro munições intactas. Foram apreendidos também uma balança digital, caderno de anotações do tráfico, uma máquina de cartão de crédito e débito, um rádio de comunicação e material para embalar drogas, além da central de monitoramento de câmeras do imóvel.

Ele vai responder também por posse ilegal de arma, pois um revólver foi também apreendido. Foto: Polícia Militar