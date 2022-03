Volta Redonda sedia ‘Caravana do Esporte’ do governo do estado

Evento reuniu representantes de 17 municípios para debate de políticas públicas para o setor, além da entrega de materiais esportivos às prefeituras da região

Volta Redonda recebeu nesta segunda-feira (21) a “Caravana do Esporte”, projeto da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. O evento, que aconteceu no auditório da UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado, contou com a participação do secretário estadual da pasta, Gutemberg Fonseca, e de representantes de 17 municípios do Médio Paraíba Fluminense. Houve também a entrega de materiais esportivos às prefeituras da região.

Durante o evento, o secretário Gutemberg Fonseca debateu com os gestores locais políticas públicas para o setor no estado do Rio. Entre elas o Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo ao Esporte e o projeto Errejota em Movimento, que vai implementar 1500 núcleos esportivos em todo o estado – sendo que 50 serão exclusivos destinados a pessoas com deficiência.

De acordo com Gutemberg, depois de 20 anos, o Rio de Janeiro está conseguindo atrair novamente os grandes eventos esportivos.

“Tivemos o Rio Open, a Copa Davi e teremos a Stock Car de volta, que será realizada em uma pista no Aeroporto do Galeão. Após 13 anos, o Troféu Brasil de Atletismo também está de volta ao nosso estado. É um momento ímpar para o esporte do Rio de Janeiro. Voltamos a ser referência, gerando também mais emprego e turismo. Isso é fruto da lei de incentivo, que ocorre graças à segurança jurídica que o governo Cláudio Castro traz aos investidores”, celebrou Gutemberg.

Pela lei, a empresa que promove eventos culturais e esportivos em seu território pode solicitar o desconto de parte do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) em troca do patrocínio a um evento esportivo de sua escolha. Este evento deve ser aprovado pela Comissão de Projetos Esportivos Incentivados.

Durante o bate-papo com os representantes dos municípios do interior, o secretário ouviu as principais demandas para o fortalecimento do Esporte na região; entre elas as dificuldades para locomoção de atletas para a disputa em competições. Ele se comprometeu a ajudar.

Gutemberg lembrou ainda que os atletas do Rio de Janeiro já estão sendo contemplados com 600 bolsas. A maioria dos auxílios é para atletas e paratletas que ainda estão em formação escolar; outra parte é para os de alto rendimento. Um investimento de R$ 6,8 milhões.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda (SMEL), Rose Vilela, disse que mais do que discutir políticas públicas para o fomento do esporte, é importante lembrar que ele é direito garantido na Constituição Federal.

“Em Volta Redonda, somos privilegiados por ter uma quadra e uma praça em todo bairro. E todos os espaços esportivos disponibilizamos também para a Saúde. Temos o Raulino de Oliveira que abriga a Policlínica da Cidadania, a sede da SMEL que também está sendo utilizada pela Saúde e ainda receberá o centro especializado de reabilitação. Além de ser um direito constitucional, a gente entende o esporte como saúde. Se eu tenho uma população que realiza atividades, mais ativa e com a prática de bons hábitos, automaticamente eu economizo em Saúde. É através do Esporte que levamos cidadania a todos os cidadãos”, destacou Rose.

Foto: Marino Avezedo/Governo do Estado do RJ