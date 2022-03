Agência do Santander sofre tentativa de invasão em Santanésia

A agência do Banco Santander localizada na Avenida Darcy Vargas, em Santanésia, distrito de Piraí, sofreu uma tentativa de invasão no último fim de semana. O gerente quando chegou na manhã de segunda-feira, dia 21, pouco antes das 9 horas, para iniciar os trabalhos percebeu um buraco na parede e ferramentas que foram usadas, entre as quais um esmeril, uma marreta, um pé de cabra e vários discos de corte.

Uma bolsa de viagem também estava ao lado da parede por onde ocorreu a tentativa de invasão. O gerente acionou a Polícia Militar que esteve no local. Um perito da Polícia Civil também foi acionado. Segundo informações, nenhuma quantia foi levada da agência.