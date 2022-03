Candidatos devem apresentar documentação para contratação no dia 30, no Parque Natural Municipal de Saudade

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, publicou nesta terça-feira, 22, novo edital de convocação dos aprovados no processo seletivo para agente de endemias. No total, foram convocados 30 profissionais.

Os aprovados devem comparecer no próximo dia 30, no Parque Natural Municipal de Saudade, situado na Rua Elza Maia de Amorim, n°3538, no bairro Saudade, para apresentarem os documentos comprobatórios a fim de assumirem a função.

Cada candidato tem um horário previamente agendado que pode ser consultado no link: https://www.barramansa.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Convocacao-n%C2%B04.pdf

O processo seletivo foi realizado em abril de 2021, tendo 89 candidatos classificados e outros 466 classificados para cadastro de reserva. Esta é a quarta convocação realizada referente à contratação de agentes de endemia do certame.

Documentos necessários e obrigatórios:

Uma foto 3X4 Carteira de Trabalho (página frente e verso) CPF e declaração de regularidade RG (com data de emissão e órgão) PIS (não serve NIS ou NIT) Título de Eleitor Comprovante de residência Certidão de nascimento ou de casamento Certidão de nascimento dos filhos Comprovante de Escolaridade (Certificado de conclusão, Declaração escolar de conclusão ou Histórico Escolar) Certificado de Reservista (para os homens) Carteira de Habilitação (motoristas) Consulta Qualificação on-line E-social

(http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml)