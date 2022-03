Policiais do Segurança Presente em Miguel Pereira prenderam na noite desta segunda-feira (21/3), três homens e duas mulheres por tráfico de drogas e associação ao tráfico, na Rua Dagmar Paiva, em Miguel Pereira (RJ).

Os policiais estavam em patrulhamento quando viram os cinco reunidos em uma varanda com um caderno em mãos e um diálogo sobre venda de drogas. Os suspeitos foram questionados e, após conversa, uma delas jogou o celular no mato e depois confessou que tinha drogas no seu quarto e dinheiro com um dos envolvidos.

Os agentes apreenderam 48 pinos de cocaína, 17 papelotes de cocaína, R$2.200,00 em espécie e cinco celulares.

Os cinco foram levados para a 96ªDP, onde ficaram presos.