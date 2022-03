Idosos da LBV recebem 4ª dose da vacina contra a Covid-19 

Os profissionais da secretária de Saúde, de Volta Redonda, aplicaram a 4ª dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nos idosos do Lar Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur da LBV, na cidade de Volta Redonda. Eles fazem parte do grupo prioritário determinado pelo Plano Nacional de Vacinação, do Ministério da Saúde e têm prioridade na vacinação por estarem no grupo mais vulnerável no contágio do novo Corona Vírus, devido a faixa etária e vivência de situações de risco que os deixam em condições mais fragilizadas de saúde.

Desde o início da pandemia a LBV seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e tomou todos os cuidados para preservar a saúde de seus atendidos e funcionários. As visitas foram temporariamente suspensas, afim de garantir que os vovôs e vovós fiquem protegidos de qualquer contaminação pelo vírus.

Além disso, os idosos contam diariamente com o apoio de psicólogos, devidamente preparados para contribuir com a saúde mental e promover atividades diárias para garantir a qualidade de vida de todos.

A Legião da Boa Vontade continua reforçando diversas medidas fundamentais para combater a covid-19, orientando os idosos e as equipes de trabalho quanto à segurança e os cuidados de higienização e prevenção.

O Lar Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur da LBV está localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, 5079 – Bairro Santa Rita do Zarur – (24) 3344-2100