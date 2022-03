Entre as atividades estão teatro, música e dança; confira os locais das aulas

Estão abertas as inscrições para os cursos de cultura da parceria entre a Prefeitura de Resende e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), firmada em fevereiro deste ano. Os cadastros podem ser feitos em diferentes pontos da cidade e as aulas oferecidas são para violão popular, danças urbanas, forró kids, dança de salão, teatro, harmonia/percepção musical e teoria musical.

– Resende já oferecia várias atividades gratuitas à população e a parceria com a UERJ chegou para somar ainda mais aos serviços prestados pelo município. Nosso objetivo é ofertar cada vez mais acesso à cultura aos moradores e, assim, possibilitar o surgimento de novos talentos na nossa região – explicou o presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

Os locais onde as inscrições podem ser feitas estão disponíveis através do link: resende.rj.gov.br/servicos/ atividades-culturais. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato com a Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna pelo telefone (24) 3354-6971.

Parceria com a UERJ

Em fevereiro de 2022, a Prefeitura de Resende firmou um termo de cooperação pela criação de um polo de extensão da UERJ no município para oferecer oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte, cultura e educação criativa, para a população.

O objetivo é possibilitar que a universidade use as unidades de educação e equipamentos da cidade para realizar as atividades.

Vale reforçar que esta parceria não envolve repasse de recursos entre as partes.