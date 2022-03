Centro Municipal de Educação Infantil Vera Lúcia Silveira Braga, antigo Branca de Neve, terá 40% a mais de vagas

A obra de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vera Lúcia Silveira Braga, antigo Branca de Neve, no bairro Volta Grande, está na fase final. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), estão sendo investidos pouco mais de R$ 1 milhão na melhoria, que vai gerar crescimento de mais de 40% no número de vagas ofertadas pela unidade.

“A empreiteira responsável pela obra está terminando os últimos acertos na escola e a fiscalização já encaminhou a medição final”, explicou a arquiteta da secretaria de Educação e fiscal do contrato da obra, Tania Bürger.

Antes da pandemia, o Centro Municipal de Educação Infantil atendia 180 alunos de primeiro e segundo períodos, na faixa etária de 4 e 5 anos. Com a reforma e ampliação, a unidade passará a receber 320 alunos entre 1 e 5 anos – mais 140 vagas.

Dentre as intervenções recebidas pela escola estão: a ampliação de salas administrativas (direção, sala de reunião e supervisão escolar), além de salas extras como laboratório de informática, sala multifuncional, auditório e refeitório. Também foi feita ampliação do pátio coberto e reforma dos demais espaços, incluindo pintura no interior e exterior da escola.

“São muitos os desafios, mas estamos conseguindo superar e trabalhar para que as escolas sejam referência em qualidade, não só no ensino, mas também na modernidade, na adequação de espaço para receber da melhor maneira possível nossos jovens. Eles são o futuro de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A secretaria de Educação também está reformando outros centros de Educação Infantil: CMEI Zilda Arns (Conforto), CMEI Cora Coralina (Belmonte), CMEI Recanto Infantil (Retiro). Também estão previstas obras de melhorias na Creche Municipal Nosso Espaço (Volta Grande III), na Escola Municipal Octacília da Silva Stockler Mendonça (Vila Brasília), na Creche Municipal Ayrton Senna (Vila Santa Cecília), e na Escola Municipal Maria Carraro (Mariana Torres). Fotos: divulgação/Secom/PMVR