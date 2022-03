Deputado Jari busca mais segurança para trevo do Jardim Amália II

Número elevado de acidentes em cruzamento entre a Rodovia do Aço e o bairro, em Volta Redonda, foi apresentado pelo parlamentar em reunião na ANTT

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve na sede da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, dia 23, para pedir mais segurança para motoristas e pedestres na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), também conhecida como Rodovia do Aço. Durante encontro com o coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária (CoinfRJ), Carlos Frederico Freire Peixoto, foi abordada a grande incidência de acidentes, inclusive com vítimas fatais, no Km 285 da via, na malha viária de Volta Redonda, no cruzamento com o bairro Jardim Amália II.

“Por se tratar de uma rodovia federal, administrada por concessão, apresentei, pessoalmente, o problema à ANTT, que vai acionar a concessionária responsável e a Polícia Rodoviária Federal para, juntos, buscarem a melhor solução para dar mais segurança a quem transita no local”, explicou Jari.

O deputado acrescentou que, além do encontro na sede da ANTT, protocolou documento na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) pedindo, oficialmente, ao órgão uma solução de engenharia de tráfego para evitar os acidentes de trânsito no local.

“Vou seguir acompanhando a situação do cruzamento entre a BR-393 e o bairro Jardim Amália II, assim como acompanho as ações na Rodovia do Contorno, que, graças a uma ação conjunta entre o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ganhou redutores de velocidade para evitar acidentes no Km 3,8 da via, trecho de acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Mariana”, disse Jari, ressaltando que, em ambos os casos, agiu como representante da população que o procurou para apresentar o problema.