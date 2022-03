Jovem leva tiro no braço em Miguel Pereira

Um jovem, de 22 anos, levou um tiro no braço direito na noite de terça-feira, quando saía de sua casa com dois amigos no local conhecido como Piraquá, no distrito de Governador Portela, em Miguel Pereira.

Segundo a vítima, o tiro foi desferido por um homem que estava escondido num matagal. O jovem teve ajuda dos amigos ser levado ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga. A vítima passou por uma cirúrgica para a retirada do projetil e continua internado numa enfermaria.

O autor dos disparos não foi encontrado e o autor não foi identificado.