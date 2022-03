Polícia Militar apreende drogas em Volta Redonda

A Polícia Militar fez duas apreensões de drogas, na manhã desta quarta-feira (23), em morros diferentes no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Em ambas não ocorreram prisões.

Na primeira foram 720 pinos de cocaína e 192 unidades de maconha. Os entorpecentes foram encontrados no Morro dos Macacos, depois de um trabalho de apuração do Serviço Reservado da PM.

De acordo com o que levantaram os agentes, as drogas estavam separadas para distribuição em pontos de venda no bairro. Nenhum suspeito foi encontrado.

A outra ocorreu no Morro da Conquista. Uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) seguiu em patrulhamento para a Servidão dos Pássaros, na Rua Mutirão, onde encontrou vários homens em atitude suspeita.

Eles correram para uma área de mata e conseguiram escapar. Em buscas, os policiais encontraram uma mochila com 360 trouxinhas de maconha, 51 pinos de cocaína e um rádio de comunicação. As duas ocorrências ainda estavam sendo registradas na delegacia de polícia no momento desta publicação.