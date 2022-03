PRF flagra passageiro de ônibus com maconha na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais estavam realizando fiscalização de combate ao crime quando abordaram na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h30min, um ônibus da linha São Paulo/Cabo Frio, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante verificação de bagagens e passageiros, os agentes perceberam que um homem, de 29 anos, estava nervoso com a abordagem dos policiais. Durante revista em sua bagagem de mão, os agentes perceberam um odor característico de maconha.

A PRF flagrou uma pequena quantidade de maconha e acessório para consumo da droga. O passageiro confessou ser usuário de drogas. As drogas foram apreendidas e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O passageiro foi liberado para seguir viagem.