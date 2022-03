Segunda etapa do asfalto na Via Sérgio Braga começa a ser feito

Equipes trabalham na fresagem e troca de solo do trecho próximo ao Conforto e da passarela da CSN

As equipes que fazem a recomposição asfáltica da Via Sérgio Braga entraram na segunda etapa do serviço planejado para o local. Os trabalhos começaram nesta terça-feira, 22, com a fresagem e troca do solo antigo, além da limpeza dos locais que receberão o novo pavimento.

O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado. A proposta é estender a pavimentação até a Avenida Getúlio Vargas e, em seguida, levar asfalto a outras vias de maior movimento.

Se o clima ajudar, a troca do solo e fresagem serão concluídas até sexta-feira, 25. Com isso, a nova massa asfáltica começará a ser colocada no fim de semana. A expectativa é que a empreiteira contratada para fazer o asfaltamento trabalhe no sábado e no domingo.

Manutenção segue avançando

A Prefeitura de Volta Redonda também reforçou a equipe de capina e roçada que está espalhada por diversos pontos da cidade. O trabalho, que teve início nas entradas de Volta Redonda, agora começa a chegar nas áreas comerciais e nos corredores de mais trânsito.

O prefeito Antonio Francisco Neto também prepara a organização de um grupo para atuar diretamente nos bairros da cidade. Trabalho que já está sendo feito dentro dos bairros é a operação tapa-buracos, serviço emergencial nas áreas mais prejudicadas. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR