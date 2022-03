Academia da Vida Oscar Cardoso comemora 20 anos de fundação em VR

Cerca de 130 alunos divididos em dois grupos participaram da festa na sede da entidade, no Estádio Raulino de Oliveira

A direção da Academia da Vida Oscar Cardoso, que funciona no segundo andar do Estádio Raulino de Oliveira, bairro Jardim Paraíba, promoveu nesta quarta-feira, 23, o aniversário de 20 anos de fundação da entidade que trabalha em prol da Melhor Idade. Duas festas foram organizadas, uma na parte da manhã e outra após as 14h, com direito a brincadeiras, bolo e os parabéns puxados por cerca de 20 alunos do coral da academia.

A assessora de gabinete, Elita Maria, representou a diretora-presidente da FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda), Therezinha Gonçalves, a Tetê. A Fevre é responsável pela administração da Academia Oscar Cardoso.

“A Academia iniciou na primeira gestão da professora Therezinha, que tem buscado ampliar e valorizar o projeto, o qual possibilita a continuidade de oferecer aos idosos o processo de aprendizado constante, através de uma convivência diária pelos cursos disponíveis. Em nome dela, estamos agradecendo à direção e aos seus professores por terem abraçado esta missão com carinho e dedicação”, ressaltou.

No grupo atual, duas pessoas estão participando há 20 anos das aulas: a regente do Coral da Academia, Maria Inez Silvino de Campos, 79 anos; e Amélia Marilda Rocha Pinto, de 76 anos.

“Nós já chegamos a ter mais de 30 pessoas no coral, hoje temos 20. O nosso repertório é muito rico e diverso. Uma rede de saúde gravou uma apresentação do Coral e colocou na sua rede nacional. E temos música nova também para cantar. A pandemia deixou algumas pessoas em casa, mas a academia é um sonho que está sendo realizado”, enfatizou Maria.

Amélia Rocha informou que começou desde o início dos trabalhos na Academia e comemora:

“Eu tenho um recado para o prefeito Neto: nós estamos muito felizes com os cursos, com as aulas. Continue investindo na Academia, porque ela faz a felicidade de muita gente. Aprendi muito aqui e fez a diferença na minha vida e das demais pessoas que frequentam este espaço. Parabéns por acreditar e nos garantir esses momentos de cultura, de lazer e de alegria”, frisou Amélia.

A diretora geral da academia, Márcia Campos, falou da importância que a entidade representa para os seus frequentadores e para a comunidade da Melhor Idade:

“A Academia Oscar Cardoso é um projeto de revitalização de vida para os seus alunos, que se sentem mais valorizados. Aqui eles aprendem novas coisas, ativando o cérebro e retardando o envelhecimento, trabalhando também a parte emocional. São quatro cursos básicos como porta de entrada e diversos cursos de extensão que todos podem fazer, e que duram um ano em média”, disse.

O professor do curso de Teatro, Hermínio Gama Filho, há 17 anos ensinando os alunos da Melhor Idade, afirma que todos conseguem aprender com facilidade o conteúdo das aulas:

“Eu tenho orgulho de ensinar para eles. A Academia fez a vida melhor para a Melhor Idade. Os grupos realizam apresentações em escolas, associações de moradores, casas-lares, e já se apresentaram até em São José do Rio Preto, Minas Gerais. No dia 5 de novembro, Dia da Cultura, os alunos homenageiam os personagens da cultura nacional, se vestindo como eles. Eu tenho um aluno de 95 anos, Nicolau Emídio, que faz apresentação do musical ‘Dançando na Chuva’. Muitos já largaram, reduziram a dependência de remédios depois que passaram a frequentar este espaço”, comparou o professor.

Inscrições

Segundo a diretora geral da academia, Márcia Campos, os cursos de letramento, Português básico, Matemática e Curso Básico de Atualização são a abertura para que o aluno possa também se inscrever nos cursos de extensão, como Teatro, Informática, Dança, Exercício em Movimento, Português 2, Mundo Contemporâneo 2, Diversidade Cultural, Dinâmica, Reflexão e atualidade, Coral e outros. Somente o Curso Básico de Atualização tem o período de dois anos. Os demais são de um ano de duração.

Para se inscrever, é preciso apresentar duas fotos 3×4, cópia da identidade, comprovante de residência e carteira de vacinação contra a Covid-19. Os cursos são gratuitos.

Fotos: divulgação/Secom/PMVR