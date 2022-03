Artesanato de Barra Mansa é destaque na ‘ExpoRio Turismo’

Trabalhos realizados por artesãos do município são expostos no evento realizado no Jockey Club carioca até domingo

Desta quinta-feira, dia 24, até domingo, dia 27, acontece a 1ª edição da ExpoRio Turismo – evento que marca a retomada das atividades do setor no estado do Rio de Janeiro depois do período mais crítico da pandemia de Covid-19. Entre os destaques no espaço do artesanato estão os trabalhos desenvolvidos pelos artesãos de Barra Mansa: Maria Dirlene Fagundes Neves de Carvalho, Rosinelis Rodrigues da Silva Almeida, Julio Marco Corrêa de Santo e Adriana Cristina Rossi. Além da mostra de artesanato, os visitantes poderão conferir experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento dos 92 municípios que compõem o estado.Quem passar pela ‘ExpoRio Turismo’ durante os quatro dias poderá conhecer as peculiaridades nos estilos de produção artesanal de cada região do Estado e ainda levar uma lembrança para casa. A gerente de Turismo e coordenadora do artesanato de Barra Mansa, Bhella Santos, destacou a importância da participação dos artesãos do município no evento.

Quem passar pela ‘ExpoRio Turismo’ durante os quatro dias poderá conhecer as peculiaridades nos estilos de produção artesanal de cada região do Estado e ainda levar uma lembrança para casa. A gerente de Turismo e coordenadora do artesanato de Barra Mansa, Bhella Santos, destacou a importância da participação dos artesãos do município no evento.

“Essa é uma excelente oportunidade de mostrar o trabalho dos nossos artesãos para todo o Estado em um único lugar. Nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e todos os artesãos estamos muito felizes, animados e conscientes de que Barra Mansa está muito bem representada”, destacou.

A artesã Adriana Cristina Rossi falou sobre a expectativa para o ‘ExpoRio Turismo’. “É a primeira vez que participo de um evento desse porte, tão grandioso e importante para nós artesãs. Espero fazer boas vendas e, assim, levar o meu trabalho para outras cidades e estados”, afirmou. Foto: Divulgação