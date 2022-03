Barra Mansa apresenta sua nova camisa

A diretoria do Barra Mansa Futebol Clube apresentou na noite desta quinta-feira, por volta das 19 horas, na sede da (Aciap) Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa, o novo uniforme que será usado pelo Leão do Sul nas competições deste ano promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O presidente do Barra Mansa FC, Genivaldo Silva disse no dia anterior no programa Destaque Esportivo com Albânio Valério e Gino Lopes que o uniforme seria apresentado somente na apresentação junto à diretoria e torcedores. Uma camisa pode ser adquirida por R$ 120,00.

As camisas também podem ser personalizadas (nome gravado) na camisa. A compra pode ser feita em três vezes ou pelo PIX. Ao final do evento, o presidente disse estar esperançoso. “Precisamos fazer esse time rugir alto. Sozinhos não vamos conseguir nada. Precisamos do poder público e a cidade para fazer um Leão do Sul mais forte” finalizou o presidente do Barra Mansa.

Um dos proprietários da Rádio Vibe FM, Mateus Gattás e presidente da Aciap disse que está esperançoso numa boa participação do Leão do Sul no campeonato deste ano. Ressaltou que há necessidade de patrocínio para deixar o time com mais qualidade.