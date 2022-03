Casal é Assassinado no bairro Boa Vista III

Um jovem, de 22 anos, identificado como Gabriel de Souza Conceição, e uma mulher, de 43, identificada como Aleidiane da Silva Custódio, foram assassinados a tiros, na noite desta quinta-feira (24), em Barra Mansa. O duplo homicídio ocorreu na Rua Antônio Elias Arbex, no bairro Boa Vista III. Outros dois jovens que estavam no local também foram baleados.

Aleidiane foi atingida na cabeça e Gabriel levou oito tiros em diversas partes do corpo. Eles chegaram a ser levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leste, mas não resistiram aos ferimentos.

Já os outros baleados tem 20 e 24 anos. O mais novo foi levado para a Santa Casa de Misericórdia e foi atingido por quatro tiros. As balas acertaram a região do tórax, um dos braços e pés. Não há informações sobre o quadro de saúde dele. Já o mais velho também foi atingido, mas a Polícia Militar informou que ele não havia sido localizado em nenhum hospital da região no momento desta publicação.

Segundo populares, os tiros foram disparados por quatro criminosos em um Fiat Uno de cor escura. Também até o momento, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado na delegacia.