Copacabana Presente prende mulher que aplicava “golpe do pix” 

A mulher havia comprado três cachorros usando comprovante falso

Policiais do Copacabana Presente, em conjunto com policiais civis da 13ªDP, prenderam em flagrante na noite desta quarta-feira (23/3), no Aeroporto Santos Dumont, uma estelionatária que aplicou golpe do PIX na compra de cachorros da raça Lulu da Pomerania.

A dona do petshop que fica na Barata Ribeiro, em Copacabana, fez uma denúncia que uma mulher havia comprado produtos no estabelecimento e levado sua cachorra para dar banho e havia aplicado o golpe do PIX. Após levantamento de inteligência, os agentes descobriram outros crimes dessa mesma pessoa em outro estado.

Eles foram até a 13ªDP com a vítima e realizaram o registro de ocorrência dos crimes contra o petshop. Após monitoramento com o apoio da delegacia, os agentes receberam a informação que a mesma mulher estaria no terminal de cargas do aeroporto Santos Dumont para retirar um cachorro da raça Lulu da Pomerania, que também era fruto de fraude no pagamento.

Ao chegarem no local, encontraram a mulher com um cachorro em um compartimento de transporte animal. A suspeita assumiu ter comprado o animal em um canil no Rio Grande do Sul de forma fraudulenta, utilizando um comprovante falso de PIX. E contou que também havia comprado outros dois cachorros no mesmo canil, um estava em sua casa em Copacabana e o outro com o seu ex-namorado no estado do Mato Grosso. A compra dos três cachorros somava quase R$ 40.000,00.

A mulher foi levada para a 13ªDP, onde ficou presa pelo crime de estelionato. Na delegacia constataram que ela já possuía diversas passagens pelo mesmo crime.