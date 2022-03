Iniciativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência vai atender cerca de 200 alunos, com duas horas de aula por semana durante cinco meses

Cerca de 200 alunos matriculados no curso básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais) oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), participam de aula inaugural nesta semana no Auditório do Palácio 17 de Julho.

Os estudantes serão divididos em cinco turmas, três terão aulas no período da tarde e duas pela manhã. O curso, que começa na próxima semana, terá duração de cinco meses com duas horas de aula por semana e será ministrado no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado.

As turmas que vão estudar à tarde conheceram os professores e o conteúdo do curso nesta quarta-feira (23). Eles foram recebidos pelo secretário municipal da Pessoa com Deficiência, o pastor Washington Uchôa; pela coordenadora do curso de Libras, Eliete Guimarães Vasques; e pelos professores João Paulo de Araújo Delgado e Juliene Cristina de Oliveira Brizola.

Pastor Washington afirmou que o curso de Libras dá continuidade ao trabalho pela inclusão da pessoa com deficiência, que é a prioridade da secretaria. “Em menos de um ano de criação, a SMPD soma conquistas como a implantação do curso superior de Administração adaptado para pessoas com deficiência, em parceria com o UGB, e a contratação de deficientes para atuar na digitalização de documentos do arquivo da prefeitura”, citou, agradecendo ao prefeito Antônio Francisco Neto por incentivar todas as iniciativas da secretaria.

Ele afirmou que as ações da secretaria são pautadas na promoção de oportunidades. “Inserção no mercado de trabalho, acesso à educação e aos serviços como o de Saúde e à Justiça, por exemplo, e o curso de Libras é fundamental para que isso aconteça, pois permite a comunicação”, alertou o secretário.

Os professores Juliene e João Paulo também falaram com a turma, usando a linguagem dos sinais, e mostraram para os alunos como se sentem quando estão em uma sala de aula com professores ouvintes. “Vocês não terão intérpretes, no início, será meio desesperador”, brincou João Paulo, alertando que é preciso dedicação para concluir o curso com sucesso.

Juliene pediu que os alunos não desistam na primeira dificuldade e garantiu que todos podem aprender. “É necessário deixar a vergonha em casa. Para se tornar um bom intérprete tem que caprichar nas expressões para passar sentimentos”, falou.

Comunicação e inclusão

A coordenadora do curso, Eliete Vasques, fez uma exposição sobre a realidade do surdo, sua vivência em comunidade e sua cultura. Ela explicou que a grande diferença em relação aos ouvintes é que “nós nos expressamos ouvindo e falando, os surdos vendo e gesticulando”, afirmou.

Eliete ressaltou que a divulgação da Língua Brasileira de Sinais na sociedade é muito importante para garantir a acessibilidade do surdo, mas também pode gerar oportunidade para o ouvinte. “A fluência em Libras pode ampliar a chance de ingressar no mercado de trabalho, em qualquer área, e ainda é possível se dedicar à profissão de intérprete”, falou Eliete.

Entre os alunos estão Lilian Manso da Silva, que atua na área de Recursos Humanos em uma empresa privada; e Patrícia Costa, que é balconista em comércio do ramo alimentício. “Além de trabalhar com Recursos Humanos, faço um curso de gestão na área, e sei que a comunicação é fundamental para a inclusão”, disse.

Já Patrícia contou que tem contato com a língua de sinais na igreja que frequenta, mas um cliente surdo a fez ver a real importância de aprender Libras.

Outro aluno é o presidente da Copenea (Cooperadores com Necessidades Especiais e Amigos de Volta Redonda), Thiago Lopes. Ele, que também é graduando do curso de administração para pessoas com deficiência, no UGB, falou sobre a importância da capacitação. “Vou fazer o curso por estar à frente de um grupo que trabalha com deficientes e também para facilitar a comunicação com os colegas de faculdade, na maioria, surdos”, contou.

Alunos do período matutino

Os alunos que farão o curso básico de Libras da PMVR no período da manhã participam de aula inaugural nesta sexta-feira, 25, às 9h, no auditório da prefeitura. O grupo será dividido em duas turmas e também vão estudar no campus Aterrado do UGB. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR