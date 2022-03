O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) entregou a primeira Medalha Tiradentes do mandato ao médico Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Central Nacional Unimed e fundador da Unimed Volta Redonda. A cerimônia aconteceu, na manhã desta quinta-feira, dia 24, em auditório na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

“Luiz Paulo foi uma das personalidades que escolhi para homenagear com a maior honraria do Estado do Rio por seus serviços prestados à Saúde de Volta Redonda e região, além de, com sua competente gestão à frente da cooperativa, também ter promovido geração de empregos”, afirmou Jari.

A Unimed Volta Redonda, que foi criada em 1989, tem Luiz Paulo como presidente há quase 20 anos. Neste tempo, a cooperativa, que tinha 24 mil clientes, cerca de 40 funcionários e 250 cooperados, alcançou 68 mil clientes, 2100 funcionários e 469 cooperados. Também em sua gestão, foi inaugurado o Hospital Unimed, que é hoje o maior hospital da região.

O deputado Jari também indicou para receber a Medalha Tiradentes o advogado Eduardo Guimarães Prado, com atuação no serviço público, instituições privadas, além de exercer carreira acadêmica, que, hoje, é presidente da Fundação Oswaldo Aranha. O Pró-Reitor Administrativo do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), Osvaldir Geraldo Denadai, formado em ciências contábeis, com atuação na gestão da educação. O ex-deputado estadual Gláucio José de Mattos Julianelli, mais conhecido como Dr. Julianelli, que durante o mandato, priorizou as áreas de saúde, educação e meio ambiente. E ainda o diretor Geral do ICT/FASF (Instituto de Cultura Técnica e Faculdades Sul Fluminense), o professor e engenheiro Claudio Alvares Menchise.