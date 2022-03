Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram detidos na manhã desta quinta-feira (24) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Eles foram abordados no bloco M, nos predinhos do bairro.

Os agentes chegaram até os rapazes através de uma denúncia. Após cerco os suspeitos foram abordados e com um deles foi apreendida uma mochila contendo 194 pinos de cocaína. A dupla foi levada para a delegacia, onde a ocorrência estava em registro no momento desta publicação.