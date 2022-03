Porto Real celebra o Dia da Mulher por meio de evento itinerante

A Prefeitura de Porto Real, por meio das Secretarias Municipais, segue realizado diversas atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Durante esta quarta, 23, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), realizou o evento “Semana da Mulher”, que contou com diversas atividades na quadra Poliesportiva do bairro Novo Horizonte.

O evento foi iniciado na terça, na quadra do bairro Freitas Soares, e em ambos os dias, quem esteve presente pôde acompanhar oficinas com o objetivo de exaltar os direitos e as conquistas das mulheres. Entre os palestrantes, estiveram os profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); além de oficinas musicais, Serviço de Convivência Nova Geração da Melhor Idade, Artesanato e a Banda Musical.

Segundo a secretária de Assistência Social, Valéria Sá, o último dia do evento ocorrerá na quinta, 24, das 13h às 16h30, na quadra do bairro Bulhões. “Além de exaltar o Dia da Mulher, por meio do evento também buscamos a participação de outros setores como as Unidades de Saúde da Família (USF), visando abordar o bem-estar das participantes. Também buscamos abordar as lutas de Mulheres Negras, por meio de uma representante da Sociedade Civil”, explica Valéria.

“O Dia Internacional da Mulher deve ser lembrado e comemorado, pois frisa a importância da mulher na sociedade e a história de luta pelos seus direitos. Porém esses direitos por elas conquistados não devem ser destacados apenas no mês de março, mas sim durante todo o ano. Por isso, através das políticas públicas e setores municipais, reforçamos o nosso compromisso e empenho por essa causa tão nobre”, afirmou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Foto: Regiane Real.