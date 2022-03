Prefeitura de Pinheiral retoma curso básico de panificação

A fim de incentivar o empreendedorismo e oferecer uma oportunidade de fonte de renda aos jovens e adultos do município pós-pandemia, a Prefeitura de Pinheiral, por meio do Gabinete da vice-prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, retoma o Curso Básico de Panificação, projeto da Padaria Escolar.

As inscrições para o curso estarão abertas a partir desta segunda-feira, 28, na Padaria Escolar, localizada na Rua Nini Cambraia, das 08 às 11 horas e das 13 às 15 horas. Para se inscrever é necessário ter mais de 14 anos e ser morador de Pinheiral. Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de residência.

As inscrições serão encerradas no dia 08 de abril. O curso terá início no dia 12 de abril na Padaria Escolar. A carga horária é de 08 horas. Os alunos terão acesso às técnicas para aprender a fazer pães, bolos e biscoitos, aplicando unidades de medidas.

De acordo com a vice-prefeita, a professora Sediene Maia, o curso também possui o objetivo de combater a ociosidade que atinge os jovens, motivar alunos da rede pública de ensino com ou sem distorção idade/ano de escolaridade, além de promover economia na alimentação escolar, já que os produtos fabricados atenderão às creches do município.

“Empreender nos dias de hoje pode garantir uma fonte de renda. A padaria escolar foi implantada para favorecer o empreendedorismo, combater a ociosidade frequente entre os jovens e ofertar distração produtiva para homens e mulheres do município”, disse.