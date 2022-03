Policiais rodoviários federais (PRF) e policiais militares prenderam na tarde desta quinta-feira, por volta das 13 horas, um homem, de 26 anos, que havia deixado o presídio há 10 dias. Ele estava com um carro furtado na Dutra, em Resende.

Os agentes estavam no km 296, da Dutra, sentido São Paulo, em Porto Real, quando observaram um veículo VW Gol (branco), em alta velocidade, ultrapassando os veículos pelo acostamento, sendo perseguido por uma viatura da Polícia Militar, com sinalização de advertência.

Os policiais militares sinalizaram para os policiais rodoviários federais que partiram também em perseguição ao veículo. O motorista do Gol, que estava em fuga, acessou o retorno do km 298 da Dutra, entrada do Polo Industrial de Resende. A viatura da Polícia Militar continuou a perseguição e a viatura da PRF cortou caminho passando por cima do gramado do canteiro lateral e tomando a frente do veículo perseguido.

O policial rodoviário federal Nogueira desceu da viatura para sinalizar e ordenou que o veículo parasse. O condutor do Gol continuou acelerando ainda mais. As viaturas da PM e da PRF continuaram com a perseguição quando o suspeito entrou no acesso ao bairro Fazenda da Barra III.

Em alta velocidade, o suspeito perdeu o controle do veículo que saiu da pista e caiu numa valeta. O suspeito que conduzia o veículo foi dominado e imobilizado pelos policiais militares.

Foi verificado que o Gol estava sem chaves, funcionando apenas por ligação direta. O veículo ostentava uma placa falsa de Guaçuí (ES), quando foi licenciado no município de Paraíba do Sul (RJ).

Os policiais rodoviários federais fizeram a consulta aos sistemas e constataram que o carro foi furtado no último domingo, dia 20, em Três Rios (RJ). O homem preso já tem antecedentes criminais. Ele já havia sido preso pelo policial rodoviário federal Nogueira, no dia 28 de dezembro de 2019, com um veículo furtado. Parentes do preso que compareceram ao local e informaram que ele havia saído da prisão há uns 10 dias. O homem é cigano. Segundo informação dos policiais militares, o homem quase atropelou uma mulher no acesso à Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende.