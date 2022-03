Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na noite de quarta-feira, por volta das 20h30min, um motorista de um caminhão, de 46 anos, carregado com chapas de granito e com as placas encobertas no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Após limpar as placas encobertas com artefatos, os agentes verificaram que o caminhão é do município de Rio Novo do Sul (ES). O motorista teria encoberto a placa para evadir da balança de pesagem de veículos e não receber a devida multa, no km 217, da Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi.

O condutor e o veículo foram conduzidos à balança onde foi constatado o excesso de peso de mais de cinco toneladas. Além da multa de trânsito no valor de R$ 293.47 (placa encoberta), foi aplicada a multa por excesso de peso no valor de R$2.545, 44, pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

O veículo ficou retido na balança para ser realizado o transbordo (retirada) do excesso de peso para outro veículo.