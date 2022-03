Produtor cultural de Resende é preso por policiais civis em Niterói

O produtor cultural Marco Antônio Gomes, conhecido artisticamente como Marco Esch, de Resende, e outro homem identificado como Everton Lamartine Matte, foram presos em flagrante nesta quarta-feira (23) por suspeita de manter três mulheres – uma delas de Volta Redonda – em cárcere privado numa produtora montada em um apartamento na cidade de Niterói. Uma delas, que disse ter conseguido escapar, foi quem acionou a polícia. Segundo as vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, elas foram chamadas para realizar trabalhos como modelo e atriz.

As prisões foram feitas por policiais civis de Campo Grande. De acordo com a polícia, Matte chegava a exibir armas de brinquedo, além de distintivo e placa com seu nome e cargo como se fosse policial federal para intimidar vítimas.

As mulheres disseram aos policiais que estariam sendo mantidas em cárcere privado, sendo que uma afirmou estar no local há dois meses. Outra, que disse ser de Volta Redonda, contou que foi para a produtora em janeiro. “Já foram identificados três crimes: importunação sexual, condição análoga à escravidão e, possivelmente, um crime de estelionato também”, afirmou à TV Globo o delegado Tullio Pelosi.

Segundo o delegado Davi Rodrigues, haveria um esquema maior de captação de mulheres. “Na verdade, era um grande esquema de captação de mulheres para supostamente fazerem um filme”, acrescentou o delegado, dizendo que está sendo apurado ainda uma suposta fraude na Lei Rouanet, através da Ancine (Agência Nacional do Cinema).

A reportagem não conseguiu, até o momento desta atualização, saber se Esch e o outro suspeito já constituíram defesa. Se esta se manifestar, as informações serão publicadas. Marco Esch, além de produtor cultural, é escritor, cantor e jornalista.

Ele também já tentou se eleger para cargos públicos, concorrendo a prefeito, deputado estadual e vereador em Resende. (Imagem: Polícia Civil) Foco Regional