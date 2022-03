Projeto Brasil Certo realizará eventos no Sul Fluminense

Iniciativa busca reforçar importância da representativa feminina na política; encontro acontece hoje, dia 24, em Volta Redonda

Três cidades do Sul Fluminense receberão eventos do projeto Brasil Certo: Mulheres mudando o Brasil, durante essa semana. A iniciativa tem abrangência nacional e visa inspirar mulheres a ocuparem espaços de liderança política. Na região, o projeto é coordenado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Em Volta Redonda, o encontro acontece hoje, dia 24, às 19h, na CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Rua Simão da Cunha Gago, nº 19, Aterrado. Já na sexta-feira, dia 25, os eventos serão realizados em Barra Mansa, às 10h, no Clube Municipal, Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro, e em Quatis, às 13h30, no Clube Appaloosa, Av. Roberto Silveira, nº 343, Pilotos.

O parlamentar afirmou que, para construir um futuro melhor e mais igualitário, é fundamental proporcionar oportunidades para que as mulheres brasileiras reconheçam em si o potencial de mobilizar pessoas, participar efetivamente da tomada de decisões e defender pautas importantes.

– Diante de um momento em que o nosso país busca se recuperar, precisamos unir forças e planejar soluções práticas. E as mulheres, devem estar inseridas nesse processo de transformação como agentes atuantes. Se você quer fazer parte da verdadeira mudança, onde todos tenham voz e possam ajudar com ideias, venha participar desse projeto – ressaltou.

As mulheres ainda são minoria a ocupar cargos eletivos. Para ilustrar esse cenário e a necessidade de aumentar a participação feminina na política, o deputado exemplificou que entre os 27 estados brasileiros, apenas um, o Rio Grande do Norte, elegeu uma mulher como governadora na última eleição em 2018.

– Para mudar essa realidade, precisamos valorizar e incentivar a inclusão feminina no processo eleitoral. Hoje, as mulheres compõem 52,5% do eleitorado brasileiro. Se elas são maioria e podem fazer a diferença em uma eleição, é justo que também possam exercer funções de liderança, contribuindo para o desenvolvimento de cidades, estados e do próprio país, representando a sociedade como um todo – concluiu o deputado.