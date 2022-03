Trecho da rodovia que corta o município terá atenção especial para o trânsito

Na manhã desta quinta-feira, 24, o secretario municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa esteve reunido com representantes da empresa K-Infra Rodovia do Aço, concessionária responsável pelo trecho da BR-393 que corta Volta Redonda. O objetivo do encontro foi definir parcerias que possam melhorar as faixas de domínio da estrada, bem como dar mais segurança, principalmente no que se refere ao trânsito.

“As primeiras ações serão focadas em podas e corte de árvores, melhorias na sinalização, e desobstrução de vias de necessidade. Com a reunião de hoje, estreitamos o contato para melhorar e agilizar, não só o atendimento ao usuário da via, como também para os moradores que circundam a rodovia”, explicou o secretário Luiz Henrique.

Estiveram presentes à reunião, além do secretário, o subtenente Amauri, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); o gestor de faixa de domínio Marcelo Sartorio; o coordenador de obras Ronaldo Santos; e o técnico em edificações Jonathan Costa, da concessionária K-Infra.

Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR