Amistoso entre Barra Mansa e Paraíba do Sul

Na manhã desta quinta-feira (24/3), a equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube fez um importante teste preparatório para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2). Em amistoso realizado no Estádio Leão do Sul, a equipe barra-mansense empatou em 2 a 2 com o sub-23 do Paraíba do Sul. Os gols do Barra Mansa foram marcados por André Baré e Maikin (de falta).

O jogo ocorreu em três tempos de trinta minutos. Na primeira etapa, o Barra Mansa começou melhor e chegou ao primeiro gol após boa jogada pela esquerda em que Patrick Pará lançou o atacante André Baré que, por sua vez, tocou na saída do goleiro para colocar o Leão do Sul na frente do placar. No finzinho, o Paraíba do Sul também marcou e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o técnico do sub-20 do Barra Mansa, Daniel Martins, mudou toda a equipe para dar oportunidades ao elenco. O Paraíba do Sul teve mais volume de jogo, comandou as ações no ataque e virou a partida para 2 a 1. Por fim, o time inicial do Barra Mansa retornou para o terceiro e último tempo e conseguiu empatar a partida em uma bela cobrança de falta de Maikin. O time barra-mansense ainda teve a oportunidade de marcar mais gols através de Dudu, que desperdiçou uma cobrança de pênalti, e Kazim, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro no último minuto do jogo.

O técnico Daniel Martins fez uma avaliação sobre esse primeiro teste diante do Paraíba do Sul:

“Uma avaliação altamente positiva pelo tempo de treino que tivemos. A equipe surpreendeu pela assimilação dos conceitos e princípios que nós estamos implantando. Fisicamente também, apesar de estarmos bem no início, já deu para ver algumas características, a forma como a equipe deve se comportar dentro de campo. Amanhã tem treino normal. Semana que vem começa treino de força na academia. Eu e a comissão técnica estamos muito felizes. Agora é trabalhar, recuperar alguns atletas e seguir o trabalho”.

Ficha técnica da partida:

24/3/2022 | Barra Mansa 2×2 Paraíba do Sul

Amistoso sub-20 | Gols: André Baré e Maikin (BM) | Barra Mansa: Marcelo (Vitor); Marlon (Peutrick), Celso (Caio Nostório) e Valim (Vitinho); Vianna (João Rodrigues), Luizinho (Ruan), Giva (Raí), Maikim (MT), Dudu (Pedro Santos) e Patrick Pará (Lazarone); André Baré (Kazim). Téc. Daniel Martins. Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: BMFC (divulgação)

.