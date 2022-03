O acidente com uma caminhonete que transportava bujões de gás mobilizou bombeiros de Barra Mansa e Volta Redonda, na tarde desta sexta-feira (25), em Nossa Senhora do Amparo, distrito barramansense. O veículo saiu da pista e capotou às margens da RJ-153, que liga a localidade a Santa Isabel, distrito de Valença.

A queda do veículo, no trecho da estrada que passa pela Fazenda Ribeirão Claro, fez com que alguns bujões ficassem espalhados no meio de uma mata. O motorista e o ajudante não se feriram. (Foto: Divulgação)

Fernando Pedrosa/Foco Regional