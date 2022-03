CSN emite nota sobre estrondo em Volta Redonda

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, emitiu na manhã desta sexta-feira (25) um comunicado sobre o estrondo ouvido por moradores de diversos bairros da cidade na noite de quinta-feira (24). Após o barulho, uma imensa nuvem de fumaça vermelha se formou no céu sobre a usina.

Segundo a empresa, o caso ocorreu às 19h53min. A CSN explicou que o barulho foi após uma emissão pontual durante o basculamento do carro torpedo no poço de emergência.

Comunicou ainda que o evento teve curta duração, de apenas 30 segundos, e que não houve comprometimento dos níveis de qualidade do ar da região. Ainda de acordo com a CSN, as equipes técnicas da Siderúrgica e da empresa contratada para execução da atividade estão analisando as possíveis causas da ocorrência.