“CSN realiza soltura de 10 mil alevinos no Rio Paraíba do Sul”. 

Ação inclui seis espécies de peixes, das quais seis ameaçadas de extinção

Como parte das atividades do Programa de Educação Ambiental (PEA), a CSN realizou, na quarta-feira (23/3), a soltura de cerca de 10 mil alevinos no Rio Paraíba do Sul, A ação incluiu seis espécies, das quais duas ameaçadas de extinção: o lambari e o curimbatá, nativos do Rio Paraíba do Sul e oriundos de viveiros certificados do sul do estado de Minas Gerais.

O evento, que aconteceu no deck da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, na Ilha São João, em Volta Redonda, contou com a participação de colaboradores da CSN, da Prefeitura de Volta Redonda, do Inea, e dos alunos do Colégio Getúlio Vargas, Escola Municipal Wandir de Carvalho e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Zilda Arns.

O Programa de Educação Ambiental (PEA) é executado pela Fundação CSN em parceria com a prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Educação e Meio Ambiente. “Esta iniciativa é muito importante para educação ambiental. A soltura desses 10 mil alevinos irá contribuir com o repovoamento de peixes nativos do Rio Paraíba do Sul”, destaca o gerente de Meio Ambiente da CSN, Aldo Santana.

Em paralelo aos esforços que estão sendo realizados pela companhia para reduzir a captação e aumentar o reuso de água, a CSN também tem o compromisso de monitorar um percurso de 30 quilômetros do rio, no trecho de Volta Redonda a Barra do Piraí. “A CSN conseguiu reduzir em praticamente 80% a captação de água nos últimos anos e, simultaneamente, 80% dos lançamentos de efluentes no Rio Paraíba do Sul. Com isso alcançamos o índice de cerca de 94% de recirculação de água, uma marca de referência não só no Brasil, mas também para indústria siderúrgica internacional”, comemora Santana.

Para a estudante Ana Clara Rebouças de Oliveira, de 13 anos, que esteve presente no evento de soltura dos alevinos, as atividades realizadas pelo PEA trazem expectativa para um futuro de ensinamento e esperança. “Vemos que muitas pessoas não dão importância para água, por mais que faça parte do nosso cotidiano, e este projeto mostra como a água é fundamental”, afirma.

Comemorações Semana da Água

Outras atividades do em comemoração ao mês da água, realizadas pelo PEA, lançado esta semana em Volta Redonda, incluem a limpeza do Córrego do Bugio, na Siderlândia, e a abertura da exposição “Captando o passado: a água e a CSN”, que está em cartaz na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A exposição também pode ser vista virtualmente no endereço www.captandopassado.com.br. Também foram realizadas palestras e oficinas para alunos da rede pública. Cerca de 100 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Wandir de Carvalho, no bairro Belmonte, assistiram a palestra sobre a importância da água e participaram de uma oficina de confecção de placas educativas.

No colégio Juarez Antunes, no bairro São Luiz, 150 alunos participaram da palestra com o Professor Dr. Francisco Gurgel. Também foi realizado um minicurso de produção de maquetes cartográficas com o Professor Dr. Manoel Ricardo para os alunos do curso técnico de meio ambiente do Colégio Estadual Rondônia.

Para seus colaboradores, a CSN realizou o Fórum das Águas 2022, um evento interno e online para todas as suas unidades no Brasil e que discutiu diferentes temáticas relacionadas ao uso responsável da água.