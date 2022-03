Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 10º Batalhão da Polícia Militar, cumpriram um mandado de busca e apreensão numa residência da Rua Rodrigo Lemos de Paula, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

No local foram realizadas buscas, sendo apreendidos 1.035 pedras de crack, 398 tubos e 206 pinos de cocaína, um tablete grande de maconha, outro já fracionado, um revólver calibre 38 (com quatro munições intactas) uma balança de precisão e cadernos de anotações do tráfico.

Foram apreendidos também uma máquina de cartão de crédito, central de monitoramento de câmeras, um rádio portátil e três bases Baofeng, dois rolos de papel filme e diversos sacos de sacolés.

No local a Polícia Militar prendeu um dos líderes do tráfico. Os agentes continuam realizando o rastreamento para tentar a prisão de outros envolvidos no tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. O suspeito foi levado também para a 89ª DP.