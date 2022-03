Prefeitura de Volta Redonda reabre 32º CRAS

Administração municipal segue avançando no social e reabre centro de referência do bairro Vila Brasília

Desde que assumiu a administração municipal, o prefeito Antônio Francisco Neto vem investindo na assistência social da cidade e levando os serviços para mais próximo da população. Prova disso é a abertura de mais um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), entregue na manhã desta sexta-feira, 25, para os moradores do bairro Vila Brasília.

O evento contou com a presença do secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, dos vereadores Fábio Buchecha, Vander Temponi, José Onofre da Silva (o Cacau da Padaria) e do assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira.

A unidade recebeu pintura nova e reparos em geral, inclusive para resolver problemas relacionados à infiltração no imóvel. Do ano passado até agora já foram reabertas 32 unidades de Cras e cinco Centros de Convivências, beneficiando mais de 40 mil famílias.

De acordo com o secretario Munir Francisco, a reabertura dos CRAS tem como objetivo oferecer acesso aos benefícios, programas e políticas públicas para toda população da cidade.

“Nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas, e isso só é possível quando levamos os atendimentos sociais para mais próximo das comunidades. Além disso, facilitamos a vida delas. Vamos voltar a ser referência em assistência no país”, disse o secretário.

O assessor especial Deley de Oliveira, que estava representando o prefeito Antônio Francisco Neto durante a cerimônia, destacou o esforço que a administração municipal está fazendo para que a assistência social de Volta Redonda volte a ser referência.

“Pegamos uma cidade destruída e um momento delicado de pandemia. Isso tudo nos entristeceu, mas arregaçamos as mangas e trabalhamos para reverter essa situação. A reabertura desses espaços nos bairros é muito importante. Hoje, mais do que nunca, precisamos cuidar das pessoas. E o CRAS disponibiliza serviços essenciais na vida dos moradores”, disse Deley de Oliveira.

O vereador José Onofre da Silva, o Cacau da Padaria, agradeceu a iniciativa do governo municipal.

“Tenho um privilégio muito grande de morar no Vila Brasília e saber que o nosso bairro vem ganhando de volta os espaços municipais revitalizados e funcionando, é muito bom. O Munir não mede esforços para que a assistência volte a funcionar. É o melhor secretário de Ação Comunitária do mundo. Tudo que a gente solicita ele arruma uma forma de fazer”, disse o vereador.

Para o filho do homenageado, João Francisco Fortini, é uma honra saber que o nome do seu pai foi dado a um espaço tão importante para a comunidade.

“A minha família é muito grata por essa lembrança. Tivemos um lar acolhedor, onde sempre fomos ensinados a cuidar das pessoas. Somos frutos de reconhecimento e ver que meu pai está sendo homenageado pelo que ele fez a vida toda é muito gratificante”, disse João Fortini.

O CRAS

O Centro de Referência da Assistência Social Clemente Fortini conta com uma equipe composta por coordenador, auxiliares administrativos, assistente social, cadastrador e orientador social.

No espaço, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, os cidadãos podem participar de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, de acordo com a faixa etária, como karatê e violão, além de oficinas de Trancista, através do Centro de Inclusão Produtiva (CIP), e de Administração, por meio de uma parceria com o Instituto de Cultura Técnica (ICT).

As 1.738 famílias atendidas no local vão ganhar, em breve, atividades de barbeiro, designer de sobrancelhas, dança e capoeira. O Vila Brasília é um dos bairros onde será implantado o programa Criança Feliz, do Governo Federal, que será lançado em Volta Redonda na próxima semana.

Também será possível fazer concessão de benefícios, através de avaliação técnica, além do encaminhamento para a rede socioassistencial e demais órgãos públicos.

