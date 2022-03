PRF flagra condutor com CNH suspensa, em Resende

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram no final da tarde desta sexta-feira, por volta das 17 horas, durante Operação Égide (2022), um veículo VW/UP com placa de São Paulo, na altura do km 330, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

Durante fiscalização os agentes constataram que condutor, de 38 anos, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa de 11 de setembro de 2021até 11 de setembro de 2022. O condutor foi detido para lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor, sendo liberado para responder em liberdade, Ele se comprometeu a comparecer ao Jecrim quando for intimado.

Além de ter que responder criminalmente pelo TCO, o homem foi multado em R$ 880,41 pela infração de trânsito de dirigir com a CNH suspensa. O veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.