Proposta também inclui maneiras de fortalecer a patrulha Maria da Penha Rural e coibir a violência doméstica no campo

As questões de segurança pública são um grande problema no Estado do Rio, quando se trata das áreas rurais, os serviços de patrulha, atendimento e registro de ocorrência são ainda mais difíceis. Para levar mais segurança e facilitar os atendimentos no campo, o deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) protocolou o Projeto de Lei 5633/2022 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

“Queremos criar uma política estadual de segurança e defesa no campo. São muitas as pessoas que vivem fora dos centros urbanos e ajudam a movimentar a economia com o agronegócio. É necessário planejar ações, estratégias e gestão de inteligência que promovam confiança e diminuam os crimes e casos de violências nas área rurais do Estado. Dá mesma forma que olhamos para a cidade e buscamos maneiras de coibir a violência, devemos olhar para o campo”, explicou Jari.

Os casos de violência doméstica e agressão contra as mulheres também receberão atenção com a aprovação do projeto. Assim, serão executadas ações de proteção, prevenção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica.

“Os casos de violência contra as mulheres cresceram muito nos últimos anos. Por isso incluímos no projeto a criação da Patrulha Maria da Penha Rural. Uma maneira da mulher poder ser atendida nos casos de violência e garantir a efetividade do acompanhamento de proteção”, falou o deputado.