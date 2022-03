Mais de 200 pessoas conheceram de perto as propostas do projeto; encontros aconteceram em VR, BM e Quatis

Compartilhar histórias de mulheres inspiradoras, incentivar a participação do público feminino na política e construir soluções práticas coletivamente. Estes são os principais objetivos do projeto “Brasil Certo: Mulheres mudando o Brasil”, que realizou esta semana três encontros em cidades do Sul Fluminense. Na quinta-feira, dia 24, o evento aconteceu em Volta Redonda. E nesta sexta-feira, dia 25, em Barra Mansa e Quatis.

Durante os dois dias, mais de 200 pessoas conheceram de perto as iniciativas do projeto, coordenado na região pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado. Os encontros foram marcados pela mobilização das mulheres. Elas puderam trocar experiências e, sobretudo, reconhecer a importância do engajamento feminino no progresso e desenvolvimento político do país.

O parlamentar classificou o projeto como uma incrível oportunidade para que as mulheres possam se conectar e iniciar, juntas, uma jornada de mudança e defesa da representatividade feminina na política.

– As mulheres são fortes, capacitadas e criativas. Realizam seus sonhos com coragem, enfrentando muitos desafios. São elas que colaboram todos os dias para a construção de um futuro melhor. Os obstáculos existem sim, mas a perseverança delas é maior – destacou o deputado.

“Lugar de mulher é onde ela quiser”. Foi assim que a psicóloga e palestrante Cláudia Bonfim iniciou a sua fala no evento realizado em Volta Redonda.

– Quando ocupamos os espaços na sociedade, nos tornamos protagonistas da nossa história. A verdadeira mudança acontece quando reconhecemos que podemos fazer a diferença em qualquer lugar, inclusive na política. Contribuir efetivamente com propostas e boas ideias é uma forma de exercer cidadania – disse.

Barra Mansa

O prefeito da cidade, Rodrigo Drable, prestigiou o evento. Ele, que também apoia o projeto “Brasil Certo” na região, afirmou que a iniciativa é fundamental para o crescimento da participação feminina na política.

Rayane Braga é uma das quatro mulheres que representam a população barra-mansense como vereadora, de um total de 19 parlamentares. Ela afirmou que a proporção, embora ainda pequena, revela um marco histórico na cidade.

– Agradeço às mulheres que vieram antes de mim e abriram espaço para que hoje eu possa atuar no legislativo. Foram exemplos de garra e força. Espero que esse projeto inspire mais mulheres a participarem da política – ressaltou.

Quatis

A última parada do projeto na região foi em Quatis. Aluísio d’Elias, prefeito da cidade, também fez questão de participar do evento. Ele afirmou que iniciativas como o “Brasil Certo”, voltadas para incentivar a inserção do público feminino na política, são fundamentais e contam com o seu apoio.

Já o vereador em Resende, Paulinho do Futsal, ressaltou que a ampliação da participação feminina no ambiente político é importante para garantir a diversidade de ideias e de pontos de vista.

– Acredito muito na sensibilidade das mulheres, na capacidade que elas têm de analisar um problema e buscar solução – disse.

Ao final, o deputado federal Delegado Antonio Furtado agradeceu a todos os participantes e definiu o projeto como um marco no Estado do Rio.

– Sabemos que há muito a ser mudado na politica e a empatia nas mulheres, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é muito importante para uma política mais ética e responsável. Meu partido e eu acreditamos e defendemos as mulheres. Juntos, nesse projeto histórico, homens e mulheres, seremos capazes de criar um Brasil com mais oportunidades e justiça social – concluiu o deputado.

