Peças infantis trazidas pelo diretor do IFRJ serão encaminhadas para a Casa Abrigo Deiva Ramphini Rebello

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) recebeu nesta semana, a doação de cinco bolsas contendo roupas para crianças. As peças infantis foram entregues pelo diretor geral do Campus Volta Redonda do Instituto Federal de Educação do Estado do Rio de Janeiro (IFRJ), na sede da secretaria, no bairro Nossa Senhora das Graças. As roupas serão encaminhadas para a Casa Abrigo Deiva Ramphini Rebello, que faz parte da rede pública de proteção das mulheres em situação de violência doméstica.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, agradeceu ao diretor do IFRJ a colaboração. Ela explicou que muitas vezes, as mulheres saem de casa às pressas para evitar a violência e não tem tempo suficiente de levar roupas, inclusive as de uso dos filhos. Elas podem levar para a Casa Abrigo os filhos menores de até 14 anos.

“Essas roupas serão lavadas e colocadas para uso das crianças na Casa Abrigo Municipal. Elas serão muito úteis para essas mães. Essa atitude, essa parceria vai ajudar às mulheres abrigadas que deixaram os seus lares para se protegerem do agressor”, afirmou Glória Amorim.

Acompanhado do professor técnico em edificações do IFRJ, George Giffoni, o diretor geral André Augusto Isnard explicou os motivos da doação.

“Nós conseguimos fazer uma grande arrecadação para os desabrigados de Petrópolis pela tragédia das chuvas, mas eles não estão aceitando mais roupas. Receberam muitas roupas por lá. Entregamos material de limpeza e de Pet para o Corpo de Bombeiros. Deixamos uma camionete de produtos para o Abrigo Municipal Seu Nadim, e estamos doando essas roupas de crianças. É bom ajudar os nossos semelhantes que estão precisando”, afirmou o diretor.

Fotos: divulgação/Secom/PMVR