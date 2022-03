Uma viatura de Guarda Municipal bateu na manhã desta sexta-feira, na grade do Hospital Manoel Martins de Barros, na Avenida Lauro Mendes Bernardes, no bairro Jardim Itatiaia, em Itatiaia.

Com a colisão a grade foi arrancada. Segundo foi apurado, o motorista da sofreu um mal súbito e perdeu o controle de direção. Outro profissional que estava no banco do carona sofreu ferimentos.

Os feridos foram levados para o hospital e não correm riscos de vida.