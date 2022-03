Carro capota na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda

Um carro capotou na manhã deste sábado, dia 26, na BR-393 (Lúcio Meira), em frente ao Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, na pista sentido Jardim Amália, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma pessoa ferido. As circunstâncias do acidente também são desconhecidas.

Populares informaram que só havia o motorista no veículo e que ele não sofreu ferimentos graves, de acordo com as primeiras informações. Por conta da presença do resgate, o trânsito sentido Centro registra lentidão.