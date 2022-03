Jovem é preso por ameaça a sua ex-namorada em Barra do Piraí

Um jovem, de 20 anos, foi preso na tarde de sexta-feira, por ameaçar sua ex-namorada, de 22 anos, na Rua João Pessoa, no Centro, de Barra do Piraí. A vítima estava no seu setor de trabalho, um supermercado, quando foi ameaçada pelo ex-namorado. Um policial que estava no supermercado com a família acionou a Polícia Militar.

Uma viatura foi enviada e encontrou o suspeito de ameaçar a jovem estava com ferimentos no supercílio e outro na boca. Ele resistiu em seu colocado na viatura policial que foi direto para a Santa Casa, onde foi medicado. Na delegacia foi constatado que a jovem já tinha em seu favor uma medida protetiva. O rapaz foi preso em flagrante por descumprir uma ordem judicial.