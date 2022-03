O condutor de um carro perdeu o controle de direção e bateu contra um poste na noite de sábado na Rua Barão do Rio Bonito, no Centro, de Barra do Piraí.

O motorista sofreu ferimentos moderados e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Barra do Piraí. A criança, de 12 anos, com ferimentos graves, foi levada para o mesmo hospital. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas.