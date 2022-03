Homem é preso após esfaquear irmão por ciúme, em Resende

Uma briga entre irmãos ocorrida no sábado, dia 26, terminou com um deles esfaqueado na Avenida das Mangueiras, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, a mulher do suspeito informou que seu marido, com ciúmes, se desentendeu com o irmão. Policiais miliares foram acionados e prenderam o homem, de 36 anos, que confessou o crime. Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde permaneceu preso em flagrante.

A vítima, de 44 anos, foi socorrida e levado para a UPA da cidade e transferido para o Hospital de Emergência em estado grave. A Polícia Militar informou que ele passou por cirurgia e no momento seu quadro era estável.