Polícia Federal prende em flagrante funcionário da CEF, em Itatiaia

A Polícia Federal prendeu em flagrante um funcionário da Caixa Econômica Federal (CEF) que se apropriava de benefícios previdenciários de clientes da instituição financeira, em Itatiaia. Foi a própria CEF que comunicou o fato à Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda. A ação ocorreu na sexta-feira (25), mas somente neste domingo (27) que foi divulgada.

Segundo a PF, foi verificado ainda que as próprias contas das quais o dinheiro era tirado são suspeitas de fraude. Isso porque, tanto as contas como os benefícios previdenciários estão em nome de pessoas que não existem de fato, informou as autoridades.

A ação da polícia teve início com a comunicação feita pela própria CEF contando que o empregado havia acabado de realizar diversos saques nas contas, sem que nenhum cliente estivesse presente na área dos caixas naquele momento. Ao chegar no local, a equipe de policiais federais localizou o funcionário ainda com os comprovantes bancários dos saques em seu próprio bolso e o conduziu à delegacia.

Na presença do delegado, o funcionário confessou a prática do crime e foi preso em flagrante delito pelo crime de peculato, cuja pena máxima pode chegar a 12 anos de reclusão.