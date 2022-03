Policiais militares do GAT e PPC, do 37º BPM tiveram atenção voltada neste domingo para suspeitos que fugiram quando perceberam a aproximação dos agentes, na Rua 1, no bairro Baixada da Olaria, em Resende.

Na fuga, os suspeitos deixaram para trás 190 pinos de cocaína que foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Resende.