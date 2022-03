Até esta sexta-feira, 25, a cidade havia contabilizado a primeira dose pediátrica em 9.234 crianças, 58,7% das 15.727 que possui. Segunda dose foi em 22,5%

A Prefeitura de Barra Mansa, através de um trabalho em conjunto das Secretarias de Saúde e Educação, realizará nos próximos dias a vacinação pediátrica contra Covid-19 em mais três unidades de ensino. A ação visa maior amparo e proteção para as crianças de 5 a 11 anos de idade contra a doença. A campanha nas escolas acontece desde o dia 15 de março.De acordo com a responsável pela equipe de enfrentamento à Covid-19 da Secretaria de Saúde, Yasmim Amaral, as equipes realizaram busca ativa previamente e foram realizadas reuniões com os pais, com o intuito de informar sobre a importância da iniciativa e sanar todas as dúvidas sobre a iniciativa.“Nós não estamos impondo a vacinação nas escolas; não é obrigatória. Nosso principal objetivo é conversar com os responsáveis, visando conscientização e informando a importância da vacina. Os pais que autorizarem a aplicação da dose contra a Covid-19, por escrito, terão suas crianças imunizadas”, explicou Yasmin.A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, destaca que a vacinação infantil é importante para prevenir casos graves e mortes pela Covid-19, além de evitar novas transmissões e variantes. “A importância de imunizarmos o mais rápido possível as crianças é fazer com que a pandemia permaneça controlada. A busca ativa nas escolas é justamente para aumentar a adesão das crianças à vacinação, pois, infelizmente, a cobertura vacinal desse público ainda está baixa”, completou Marlene.